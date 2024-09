Virginia se surpreende com atitude da mãe e fã elogia: ‘Sempre’

Virginia Fonseca revela reação de sua mãe ao vê-la passando mal no puerpério e fã faz comentário carinhoso. Leia aqui

A influenciadora digital Virginia Fonseca sempre compartilha momentos de sua rotina nas redes sociais e, nesta terça-feira, 17, ela mostrou uma atitude carinhosa de sua mãe, Margareth Serrão. Em pleno puerpério após dar à luz José Leonardo, a jovem ficou de cama ao se sentir mal.

Então, a esposa de Zé Felipe contou que sua mãe ficou o tempo todo ao seu lado para apoiá-la enquanto se recuperava. “Ela fica preocupada quando estou passando mal. Tadinha. Já veio aqui, fez a compressa, trouxe vitamina C e está aqui do meu lado jogando”, disse ela.

A atitude de Margareth foi elogiada por uma fã e Virginia fez questão de compartilhar o comentário da seguidora. “Para todo mundo, você é a Virginia. Para o Zé, você é a esposa. Para as Marias e o Zé, você é a mãe. E, para ela, você é a filha, sempre será a bebê, a menininha dela. Por isso, mãe é sempre mãe”, disse a fã.

Virginia Fonseca mostrou ensaio fotográfico dos três filhos

Nesta terça-feira, 17, Virginia Fonseca compartilhou novas fotos dos seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. As crianças posaram juntinhas durante o ensaio newborn do bebê e a mãe ficou encantada pelo carinho entre os herdeiros.

Na legenda, ela disse: “Como que fica o coração? Minha vida toda resumida em uma foto! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que seja sempre vocês três juntos. É lindo ver esse amor puro e genuíno. Obrigada Deus pelos meus e pela minha família”.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã da segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.