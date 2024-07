Virginia Fonseca alerta seguidores sobre golpe com inteligência artificial

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com seguidores uma tentativa de golpe feita com IA, onde bandidos usavam a voz dela

Virginia Fonseca compartilhou um vídeo, onde um internauta mostrava a tentativa de golpe sofrida pela mãe dele, onde os bandidos tentavam captar dados pessoais com o uso da voz da influenciadora. Nesta terça-feira (23), a esposa de Zé Felipe alertou os seguidores sobre a existência do crime e disse que eles devem confiar apenas naquilo que ela compartilhar através de seus canais de internet oficial.

"Minha mãe recebeu um áudio da 'Virginia'", ironizou o internauta no vídeo. Na conversa, o golpista se passando pela influencer, com o uso de inteligência artificial, dizia que daria R$ 1 mil em decorrência do faturamento milionário da empresa dela, a WePink. No entanto, a ação era apenas uma tentativa de captar dados pessoais, como CPF, o que foi requerido pela mãe do jovem.

"Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar por aqui", escreveu ela. A influenciadora costuma fazer ações premiadas para os seguidores somente pelas redes oficiais dela, em especial no Instagram, onde tem um maior contato com o público.

Virginia alerta seguidores sobre golpe (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia presenteia sogro com presente luxuoso

Virginia, a família e alguns amigos estão hospedados na 'Fazenda Talismã', propriedade de Leonardo. O cantor está por lá também para celebrar seu aniversário em grande estilo e ganhou um presente luxuoso da nora: um barco, que já foi colocado no lago da propriedade dele.

"Essa semana é aniversário do Leo e já iniciamos as comemorações!!!!! Já entregamos nosso presente pra ele, até para a gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!!! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. VIVA O LEOOO!!!", escreveu a artista nas redes.

No presente, Virginia decidiu personalizar uma mesa com o desenho dos filhos dela com Zé Felipe, netos do artista. O casal é pai de Maria Alice, Maria Flor e estão à espera de José Leonardo.