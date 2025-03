Mãe de Virginia reclama da mansão da filha e revela problemas recorrentes

Margareth Serrão, mãe da influencer Virginia Fonseca, está cuidando da mansão da filha enquanto ela está viajando e faz desabafo nas redes sociais

Margareth Serrão , mãe da influencer Virginia Fonseca, decidiu expor o estresse que está passando na mansão da filha nesta terça-feira, 25. Isso porque o imóvel, que está sob os cuidados da matriarca, está passando por várias manutenções . Enquanto isso, a filha e o genro, o cantor Zé Felipe, estão curtindo uma viagem com amigos a Punta Del Este, no Uruguai.

Em um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Margareth mostra diversas equipes arrumando ambientes da casa, algo que ela revelou ser bastante comum no local. O imóvel fica em um condomínio de luxo da cidade de Goiânia.

"Gente, acho que essa é a casa que mais tem manutenção. Aquela lá é a equipe de limpeza do ar-condicionado, aquela é a equipe que veio dar manutenção na porta, essa aqui é a equipe que veio dar manutenção no negócio da piscina. É todo dia! Tem um trem nessa casa. Todo dia tem alguma coisa para arrumar [risos]", contou.

Virginia e Zé Felipe se mudaram para a mansão no ano passado e vivem com a mãe da influencer e os filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de seis meses.

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, expõe problemas na mansão da filha pic.twitter.com/XWd2V0vaaL — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 25, 2025

Mãe de Virginia invade sessão de terapia da filha



Recentemente Virginia Fonseca, de 25 anos, revelou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que a mãe, Margareth Serrão, interrompeu a sua sessão de terapia apenas para pedir que ela ouvisse a nova música do amado, o sanfoneiro Danilo Nascimento.

"Eu estou no meio da terapia e minha mãe entra, falando para eu escutar a música nova do namorado dela. Eu falei: 'Mãe, você não está vendo que eu estou no meio da terapia?' Juro! Olha a hora que ela vem me falar", disse indignada.

Margareth assumiu o relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento em fevereiro. Na ocasião, a mãe de Virginia compartilhou registros com o rapaz e a filha. Confira!

Leia também: Curtindo viagem sem os filhos, Zé Felipe se declara para Virginia Fonseca