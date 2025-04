Carol Peixinho e Thiaguinho descobrem sexo do bebê em chá revelação intimista

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho descobriram na noite desta terça-feira, 22, o sexo do bebê que estão esperando

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho descobriram na noite desta terça-feira, 22, o sexo do bebê que estão esperando. Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes do momento intimista, que contou com a presença virtual de amigos e familiares.

Em seu perfil, ela mostrou que estava fazendo a própria maquiagem e confessou: "Surto coletivo? Temos! Gente, se vocês estão surtando na curiosidade, imagina nós. Estou tendo mini infartos", disse. "Nosso chá vai ser em casa, só para gente mesmo. Nossos familiares e amigos, que não estão aqui porque é terça-feira, vão entrar online. Vamos fazer essa farra", complementou.

Em seguida, ela contou que não conseguiu usar um vestido que escolheu para o momento especial. "Tinha um vestido branco lindo, bem simples, mas lindo. Mas não fechou no peito", disse ela.

Em seguida, exibiu uma foto segurando uma camiseta lilás e verde com a frase: "Menino ou menina?".

Ela também mostrou o bolo encomendado para a ocasião — decorado com ursinhos e a inscrição "Boy ou Girl". O casal, contudo, ainda não anunciou o sexo do bebê.

Carol Peixinho — Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi anunciada no final de março por meio de uma publicação nas redes sociais. Os papais mostraram o registro da ultrassonografia do bebê que esperam e também fotos em que aparecem juntos, com a barriga de gravidez à mostra.

"Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!",escreveram na legenda da publicação. Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos.

Leia também: Carol Peixinho compartilha fotos de infância antes de revelar o sexo do bebê