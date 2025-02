Virginia Fonseca encanta ao mostrar José Leonardo sorrindo; veja

Ele cresceu! Em novo clique recebido enquanto está viajando em Dubai, Virginia Fonseca encanta ao exibir José Leonardo mostrando seu charme

O filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de cinco meses, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 19, a famosa postou um registro do bebê que recebeu enquanto está viajando a trabalho em Dubai e explodiu o fofurômetro.

Usando uma roupa vermelha e azul, o irmã de Maria Alice e Maria Flor apareceu sorrindo e mais uma vez exibiu todo seu charme. Provando que é um bebê bem-humorado, o neto de Leonardo novamente surgiu feliz para a câmera.

"Gostoso de mãe", derreteu-se Virginia Fonseca ao ver o clique do menino em sua mansão em Goiânia enquanto está viajando com o marido e seus sócios.

Ainda nos últimos dias, ao voltar de mais uma viagem, a famosa divertiu ao postar um momento com Maria Flor. Na ocasião, a menina surpreendeu a mãe ao exibir uma habilidade que tem para fazer penteados.

Zé Felipe revela ciúmes ao ver atitude de Virginia Fonseca

Ainda nesta quarta-feira, 12, em seu camarim no SBT, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma conversa que teve com o marido, o cantor Zé Felipe, pelo celular. A empresária postou um clique ousado em sua rede social e o esposo reagiu ao ver a foto, realizada enquanto fazia as trocas de roupa para as gravações de seu programa.

Usando apenas uma regata, a famosa apareceu fazendo pose e o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha acabou revelando que ficou com ciúmes da atitude da amada. Na conversa, ele disse que teve o sentimento e que estava com saudades, já que ela está em São Paulo gravando sua atração, que vai ao ar aos sábado após às 22h no SBT. Saiba mais o que aconteceu aqui!