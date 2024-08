Virginia Fonseca revela exigência de Zé Felipe no relacionamento

Durante a exibição de seu programa no SBT, Virginia Fonseca revelou um dos combinados que fez com Zé Felipe no início do namoro

No último sábado (10), Virginia Fonseca recebeu o cantor Zezé Di Camargo e o influencer Gustavo Tubarão no Sabadou com Virginia, seu programa de auditório no SBT. Em conversa com os convidados, um trecho chamou mais a atenção de internautas, quando a influencer contou que Zé Felipe exigiu que a família vivesse em Goiânia próximo dos pais, desde o início do namoro.

A empresária reforçou que é ela que toma as rédeas da situação dentro de casa, no entanto, cedeu à vontade do marido, mesmo que quisesse viver em São Paulo a princípio: "Em casa, sou eu que mando, claro. Mas isso de morar com a família dele (de Zé Felipe), foi a única coisa sobre a qual ele bateu o pé", revelou ela.

Antes de se mudarem para a nova mansão que também fica na cidade de Goiânia, Zé e Virginia viviam no mesmo condomínio de Poliana Rocha e Leonardo, o que foi uma decisão do cantor para não ficar longe da família.

"Eu pretendia voltar para São Paulo e trabalhar aqui, porque estava no auge. Ele disse que não ia sair por nada de Goiânia e que queria morar no mesmo condomínio dos pais. Foi a melhor decisão que tomamos, porque é lá (a cidade) é maravilhoso", concluiu Virginia.

Revelação de Virginia divide opiniões

Nas redes, o relato da influenciadora dividiu opiniões: "Ela pegou ele para criar", alfinetou uma usuária do Instagram. "'Tomamos a decisão'... Ela foi obrigada a ir para lá se quisesse ficar com ele", especulou a outra. "Simplesmente um filhinho de papai que tem medo de sair de perto", opinou um internauta.

Fãs de Zé e Virginia também defenderam o casal: "Zé Felipe sabe que morar perto dos pais é o melhor que há", disse uma fã do cantor. "Há muitos criticando os dois, porém, isso mostra que, da mesma forma que ele trata bem a família de onde veio, tratará bem a família que construiu", defendeu uma admiradora.