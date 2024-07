Virginia Fonseca mostra produção da família para aniversário de Leonardo

Em clima de celebração dos 61 anos de Leonardo, Virginia Fonseca compartilhou as roupas escolhidas pela família para o "arraial" do cantor

Virginia Fonseca mostrou aos seguidores como a família se vestiu para curtir mais um dia das comemorações do sogro, o cantor Leonardo, que completa 61 anos nesta semana. Nesta quarta-feira (24), a família promoveu uma festa com a temática junina e entrou no clima, vestindo as roupas típicas da época. O evento aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do sogro da influenciadora, com alguns amigos próximos e familiares.

"Dia de 'arraiá' do Léo! Que festa linda com a energia boa, muito amor e paz. Que Deus abençoe sempre nossa família", escreveu a influenciadora.

No clique compartilhado com os admiradores, Virginia, Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, aparecem sentados em um cenário junino vestidos com estampas diversas, laços e fitas, característicos da época. Além disso, as meninas e a mãe pintaram as bochechas com algumas sardinhas e blush vermelho.

Vale lembrar que além das duas filhas, Virginia e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, José Leonardo. A empresária está no terceiro trimestre da gestação.

Nos comentários, fãs se derreteram pelo quarteto: "Que família! Sou completamente apaixonado", comentou um admirador da influencer. "Sem condições para esta família linda e abençoada", escreveu a outra. "As 'Marias' estão perfeitas!", elogiou uma usuária do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Golpistas usam inteligência artificial para imitar voz de Virginia

Recentemente, Virginia contou aos seguidores que tentaram roubar dados de um internauta usando a sua voz, através de uma inteligência artificial. No vídeo divulgado pelo rapaz, o bandido pedia para que a mãe dele passasse os números do CPF em troca de R$ 1 mil, o que seria uma ação da influencer para celebrar o faturamento de sua marca.

Chocada com o acontecimento, a influenciadora avisou que divulga ações somente através dos próprios canais, em especial, o Instagram: "Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar por aqui", escreveu ela.