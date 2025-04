Ex-BBB Davi Brito compartilha vídeo sobre casamento: 'Tá repreendido'

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para publicar um vídeo em tom de humor sobre "quando pensa em casar". Veja!

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para publicar um vídeo em tom de humor sobre "quando pensa em casar". A publicação acontece após ele revelar que sua namorada, Adriana Paula, está à espera do primeiro filho do casal.

No vídeo compartilhado, ele aparece colocando uma aliança no dedo. Logo depois, surgem imagens de um bebê chorando, uma conta bancária com pouco dinheiro, ambulância e algumas mulheres bravas. Em seguida, ele joga o objeto longe, com a legenda: "Tá repreendido".

Mais cedo, ele compartilhou outro vídeo em tom de humor a respeito de sua suposta dívida. Ele ironizou a notícia de que estaria com o nome 'sujo na praça'.

Rumores de término

Na úlitma terça-feira, 8,o campeão do BBB 24 falou sobre o status de relacionamento com a mãe de seu filho após rumores de que os dois teriam terminado. Segundo ele, a companheira está enfrentando um momento delicado e, por isso, decidiu se ausentar da internet.

"A galera fica criando fake news, fica imaginando, não sei de onde é que eles têm essa mente fértil... Vamos lá, gente, eu fiz uma live hoje explicando para vocês que a Paula está numa situação complicada, o momento dela, gestacional", iniciou ele.

"Toda mulher passa, toda mulher passou por isso, que vai ter uma criança e tudo mais. E é o momento dela, ela quer ficar sozinha, quer um tempo para respirar, entendeu? Quer raciocinar tudo isso que tá acontecendo. Não vejo o porquê de tanto burburinho aí. Gente, está tudo em paz, está tudo tranquilo", continuou.

Apesar de negar os rumores, o campeão do BBB 24 chamou atenção ao deixar de seguir a namorada na manhã desta quarta-feira, 9. No perfil de Adriana, Davi também não consta mais entre os seguidos, o que intensificou os boatos de uma possível crise no relacionamento.

