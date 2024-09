Virginia Fonseca faz piada com perrengues pós-parto: 'Chorar não adianta'

Virginia Fonseca mostrou que tem muito bom-humor e fez piada após passar por uma série de perrengues depois do nascimento do filho

Virginia Fonseca e Zé Felipederam as boas-vindas para o filho José Leonardo no domingo, 8. O casal já tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

Após o nascimento do bebê, que veio ao mundo por meio de uma cesariana, a digital influencer enfrentou alguns perrengues. Virginia teve uma virose e uma crise alérgica, que inclusive a fez retornar para o hospital.

No entanto, a famosa mostrou que encara as adversidades da vida com muito bom-humor. Em sua conta no Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em aparece no hospital dançando uma música que diz "cuidado com a lapada. Toma, toma".

"Depois da terceira cesárea, junto de uma virose, gastroenterite e uma reação alérgica", escreveu ela. Na legenda, ela completou afirmando que o melhor é rir dos problemas. "Tem que rir né gente porque chorar não adianta de nada!! Ps: Dois dias atrás eu estava chorando, mas agora estou bem, obrigada Deus. Tudo é passageiro", escreveu.

Fofura

Nesta quinta-feira,12, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos do terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que tem poucos dias de vida. Em suas redes sociais, ela mostrou o recém-nascido sendo paparicado pelas irmãs mais velhas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, de apenas um ano.

No feed do Instagram, Virginia compartilhou novas fotos da família reunida ainda na maternidade. Entre os registros, a influenciadora digital e o cantor aparecem deitados no leito do hospital enquanto exibem o mais novo membro da família para as meninas. Encantadas, elas não escondem a alegria com a chegada do irmãozinho nos cliques.

Na legenda, a apresentadora celebrou o nascimento do herdeiro e falou como estão sendo os primeiros dias com o pequeno: “Quando pensei que não tinha como melhorar… veio nosso José Leonardo. E eu já não lembro da minha vida sem ele, nosso príncipe mais lindo. Agora são 2 Zé na minha vida e no meu coração. Toda honra e glória a Deus”, disse a mamãe babona.