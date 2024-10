Virginia Fonseca e Zé Felipe causam com 'fotão' de casal em sua mansão

Aproveitando final de semana em sua mansão, Virginia Fonseca e Zé Felipe posam para foto de casal e impressionam com beleza; confira

Os papais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão "on"! Prova disso foi a foto de casal que Virginia Fonseca e Zé Felipe postaram neste domingo, 20. Curtindo o fim de semana em sua grande mansão em Goiânia, o casal surgiu deslumbrante no momento de folga.

Usando roupas de banho, eles posaram para o clique e não passaram despercebidos com sua beleza. Fazendo carão o herdeiro do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha apareceu abraçando a mãe de seus filhos. A empresária então roubou a cena ao surgir com um biquíni laranja e exibindo suas tatuagens.

"Domingando com amor da minha vida, na nossa casinha, obrigada Deus por tudo", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos. "Que casal", elogiaram os fãs. "Lindos", falaram outros.

Apesar de sempre se mostrar bem na rede social, Virginia Fonseca revelou nos últimos dias que escondeu o sofrimento com a doença que está enfrentando, a enxaqueca. Inclusive, ela procurou tratamento em São Paulo, indicado por Paula Fernandes, para tentar ter um cotidiano sem dores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Médica de Virginia Fonseca explica tratamento da famosa contra doença

Nos últimos dias, após muitos meses de sofrimento com dores de cabeça e enxaqueca, a influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu seguir a indicação da cantora Paula Fernandes, que também sofria com a doença, e procurou o centro Headache Center Brasil, clínica em São Paulo, para se tratar com a idealizadora do local, a doutora Thaís Villa.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT e da sertaneja. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que a esposa de Zé Felipe vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias. Leia a entrevista completa aqui!