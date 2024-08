Virginia Fonseca diverte web com chupeta 'diferentona' da filha

Durante o cochilo de Maria Alice, a mãe da pequena, Virginia Fonseca, não conteve o riso com a chupeta da menina e dividiu um registro com seguidores

Virginia Fonseca dividiu um registro engraçado da filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, nesta quinta-feira (22). A menina estava dormindo na cama da mãe com uma chupeta e o objeto chamou a atenção pelo formato de boca com "dentões". Aos seguidores, Virginia confessou que a compra da chupeta foi uma ideia dela e riu da situação.

"Boa tarde! O mood para quintar é esse. 'Quando ela for mãe ela amadurece', (mas) eu sendo mãe", escreveu a influencer, deixando que a imagem da filha dormindo com a chupeta "dentuça" explicasse o motivo dela acreditar que não amadureceu depois da maternidade.

Nos comentários da publicação, fãs se divertiram com a foto de Maria: "Achava que a chupeta era a cara de algo que o Zé Felipe escolheu", brincou uma usuária do Instagram. "A serenidade do sono de uma pressoa que nunca vai trabalhar como CLT", escreveu a outra. "O sono de quem já nasceu milionária é diferente", pontuou uma fã de Virginia.

Além de Maria Alice, que a primogênita da empresária com Zé Felipe, o casal ainda tem Maria Flor, de 2 anos, e está à espera do caçula José Leonardo. Virginia já está na reta final da gestação e costuma mostrar registros do cotidiano como gestante.

Mansão de Virginia Fonseca passa por reforma

Ainda hoje, Virginia contou aos seguidores que uma das casas da família está em reforma. No ano passado, ela e Zé Felipe investiram em uma casa de veraneio de luxo na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa foi adquirida por R$ 27 milhões.

Vale lembrar que o condomínio escolhido por eles se trata do mesmo em que Neymar construiu uma de seus propriedades. Segundo a influenciadora, no local, será levantado mais um quarto para o filho caçula da família e uma brinquedoteca para as crianças.