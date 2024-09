A influenciadora digital Virginia Fonseca precisou usar as redes sociais neste domingo, 22, para denunciar uma situação delicada

A influenciadora digital Virginia Fonseca precisou usar as redes sociais neste domingo, 22, para denunciar uma situação delicada. Ela revelou que está sendo vítima de um golpe na internet e pediu para que os internautas acreditem apenas nas publicações do seu perfil oficial no Instagram.

Nos stories, ela compartilhou a mensagem de um internauta denunciando o golpe. "Estão usando seu perfil em nome da sua loja, dizendo que vão depositar mil reais na conta da pessoa e, em seguida, pedem um pagamento de R$ 39,90 para liberar o dinheiro', relatou a pessoa.

Virginia, então, compartilhou o print da mensagem e escreveu: 'É golpe, gente! Pelo amor de Deus, não caiam nisso. Acreditem somente no que verem aqui, por favor".

Virginia denuncia golpe (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca revela fofoca envolvendo Zé Felipe que a tirou do sério

Durante o Sabadou com Virginia, na noite deste sábado, 21, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi questionada sobre uma fofoca que a tirou do sério ao longo de sua carreira. E ela relembrou um boato envolvendo a gravidez de sua primeira filha com o cantor Zé Felipe.

“Foi quando eu comecei meu relacionamento com o Zé e estava grávida, mas falaram que eu engravidei por causa de R$ 500 mil, que o Leonardo tinha me pago quinhentos mil reais para engravidar do Zé, porque ele era gay e precisava, mas queria provar que era homem”, disse a influenciadora.

A empresária destacou que esse boato a tirou do sério e, na época, chegou a postar nos stories para falar sobre o assunto. Vale lembrar que Virgínia Fonseca e Zé Felipe são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de quase 2, e José Leonardo, de 14 dias.