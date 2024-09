Virginia exibe barriga sarada e trinca a web: 'Até larguei o prato de arroz'

Fãs de Virginia brincam após apresentadora do SBT exibir, nas redes sociais, barriga trincada apenas duas semanas depois do nascimento de José Leonardo

A apresentadora, empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca (25) surpreendeu os fãs ao compartilhar, nesta segunda-feira, 23, por meio das redes sociais, uma foto em que exibe a barriga trincada apenas duas semanas após dar à luz José Leonardo, terceiro filho com o cantor Zé Felipe (26). Os seguidores da nora de Leonardo (61) movimentaram a web com comentários divertidos na imagem em que ela aparece de pijama, com a cinturinha fina à mostra, ao posar no espelho da academia de sua mansão. “Até larguei o prato de arroz”, brinca uma internauta.

Desde o nascimento do caçula, Virginia, que também é mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1), está focada na maternidade e em seu trabalho nas redes. Ela está na mansão da família, em Goiânia, para cuidar dos herdeiros e também faz alguns anúncios publicitários no Instagram.

“Nem com fome a minha barriga fica assim”, diz um seguidor da apresentadora. “Eu vendo essa foto depois de comer um pedaço de bolo”, fala outra internauta. “Hoje vou viver de luz”, emenda mais uma. “Eu até larguei o prato de arroz que ia comer agora”, destaca uma fã. “No caso dela, foi a cegonha mesmo que levou a criança. Não é possível essa barriga!”, emenda outra.

José Leonardo nasceu no dia 8 de setembro, às 17h, em Goiânia, de parto cesariana. O irmão das Marias veio ao mundo pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo.

No dia seguinte, a apresentadora do Sabadou, do SBT, publicou um vídeo, em suas redes, em que mostrava cenas da preparação, do parto e da recepção de seu terceiro filho. “Hoje, às 17h em ponto, veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3,590 quilos e 49,5 centímetros. Eu sou só gratidão. Nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!”, escreveu ela, na legenda.