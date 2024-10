Virginia consegue vitória na Justiça após acusações de traição a Zé Felipe

Virginia Fonseca foi alvo de especulações sobre a paternidade de Maria Alice

Virginia Fonseca (25) conseguiu vitória contra o Facebook e o Instagram, redes sociais da Meta, sobre as acusações de traição a Zé Felipe (26) compartilhadas por usuários das plataformas e mantidas no ar como se fossem reais. A decisão inclui conteúdos ofensivos e ilícitos.

À CARAS Brasil, a assessoria da apresentadora do Sabadou, programa semanal exibido pelo SBT, comemorou a decisão e revelou que as plataformas devem retirar as postagens, sob pena de multas de até R$ 50 mil.

A decisão do juiz Christopher Alexander Roisin é parcial, pois não contempla as publicações sobre especulações da paternidade de Maria Alice (3), filha do casal. Segundo o magistrado, o fato de pessoas comuns especularem paternidade não viola a honra da influenciadora digital.

Então ainda grávida de José Leonardo (0), no final de agosto, Virginia Fonseca se mostrou abalada com as especulações sobre a paternidade da sua primogênita. Usuários indicavam que a menina seria filha de um ex-namorado da famosa, o que ela negou prontamente.

A apresentadora ameaçou processar todas as pessoas que levantaram falsas informações sobre sua vida pessoal, o que de fato aconteceu na Justiça por meio de uma equipe jurídica especializada. Foram reunidos dezenas de links de postagens que feriam a imagem da influenciadora.

"Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso. Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família! Eu vivo por ele, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça", disparou.

Os links que teriam sido indicados no processo já não estão mais disponíveis para acesso. Oficialmente, a Meta não divulgou nenhuma nota sobre o assunto.