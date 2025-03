José Leonardo: Boletim médico atualiza o estado de saúde do filho de Virginia

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o bebê José Leonardo está internado em um hospital e não tem previsão de alta

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o bebê José Leonardo, de 5 meses, segue internado em um hospital após ser diagnosticado com bronquiolite. Neste domingo, 2, a equipe da influencer divulgou o primeiro boletim médico sobre o quadro de saúde do menino e informou que ele não tem previsão de alta hospitalar.

"O paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Está clinicamente estável, em tratamento clínico e suporte de fisioterapia respiratória. No momento, sem previsão de alta”, informaram ao Portal Leo Dias.

José Leonardo está em um hospital pediátrico no Rio de Janeiro, já que a família estava em Mangaratiba para o feriado de carnaval.

O que é bronquiolite?

A bronquiolite é uma infecção viral no trato respiratório inferior que pode ser causada por vários agentes, sendo que o principal é o VSR (Vírus Sincicial Respiratório). O questão afeta mais pessoas entre março e julho no Brasil, mas pode acontecer em outras épocas do ano.

Os sintomas

A patologia pode ter risco maior em recém-nascidos prematuros, bebês com menos de 6 meses, cardiopatas e crianças com outras doenças pulmonares. Os primeiros sintomas são semelhantes ao resfriado, como coriza, tosse seca, diminuição do apetite e desconforto respiratório, mas pode evoluir rapidamente.

O tratamento

Recentemente, o Dr. Miguel Liberato conversou com a CARAS Brasil e contou que o tratamento da bronquiolite é feito em relação aos sintomas do paciente, com o uso de remédios para febre, lavagem nasal, inalação com soro fisiológico e, em casos mais graves, a internação pode ser uma opção. "Também podemos indicar a fisioterapia respiratória e se o paciente apresentar vômito, suspender a mamada ou a alimentação e deixar no soro na veia, para evitar que ele se engasgue e piore seu cansaço respiratório", acrescentou.