Virginia admite contato com ex quando engatou romance com Zé Felipe: ‘Encontrei’

Virginia Fonseca admite que mantinha contato e até chegou a se encontrar com seu ex-namorado quando engatou romance com Zé Felipe; entenda

Durante seu programa no SBT, o 'Sabadou', Virginia Fonseca causou ao relembrar detalhes sobre o início de seu romance com Zé Felipe, com quem é casada e espera o terceiro filho. Acontece que a apresentadora admitiu que ainda mantinha contato com seu ex-namorado e até se encontrou com ele um dia antes de assumir o namoro com o cantor.

Em seu relato, Virginia relembrou o início de seu namoro intesno com o artista e admitiu que ainda mantinha contato com seu ex-namorado na época em que conheceu o cantor: "Comecei a conversar com ele e ainda mantinha contato com o meu ex. Encontrei o meu ex um dia antes de ver o Zé”, disse a influenciadora digital, sem mencionar nomes.

Virgínia revelou que quando começou a conversar com o Zé Felipe, ainda mantinha contato com o ex. #SabadouComVirginiapic.twitter.com/oChwsLpTjx — Central Reality (@centralreality) July 21, 2024

“Quando a gente se encontrou, no segundo dia ele já me pediu em namoro, e eu fui embora para Goiânia. Quem nunca estava conversando com um e ficando com outro?", Virginia riu ao lembrar a situação. Vale mencionar que, embora ela não tenha mencionado nomes, o ex-namorado em questão é o youtuber Pedro Afonso Rezende, mais conhecido como Rezende.

Eles estiveram juntos entre 2018 e 2020 e, além de namorados, também trabalhavam juntos. Aliás, o término do relacionamento não parece ter sido amigável, já que Virginia decidiu sair da empresa de agenciamento do youtuber e até entrou com um processo trabalhista. O caso foi encerrado com um acordo judicial entre os dois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virgínia e rezende (@virginia_rezende123)

Pouco depois de anunciar a separação de Rezende, Virginia e Zé Felipe se aproximaram, e, conforme relatado pela influenciadora, decidiram começar o namoro apenas dois dias após o primeiro encontro. Dois meses depois, ficaram noivos, se casaram e engravidaram da primogênita, Maria Alice, que está com três anos.

Desde então, tiveram Maria Flor, de apenas um ano, e estão à espera do pequeno José Leonardo. Juntos há quatro anos, eles construíram um verdadeiro império, incluindo uma mansão milionária que está em construção, um jatinho da família, vários carros de luxo e um público cativo que acompanha a família nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca compra item inusitado para casa:

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou em choque ao abrir uma compra online que fez para sua nova mansão. A estrela já está na fase de decoração do novo lar e comprou um vaso para enfeitar a propriedade. Porém, ela ficou surpresa com o tamanho do item. A esposa de Zé Felipe comprou um vaso em formato de coração humano; confira!