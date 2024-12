Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela presente dos fãs brasileiros: 'Impressionante'

Em entrevista exclusiva à TV CARAS, Gabriela Spanic fala sobre sua passagem pelo Brasil e do show que realizará em São Paulo neste sábado, 14

Intérprete das gêmeas Paola e Paulina em A Usurpadora, Gabriela Spanic(51) não esconde a felicidade em ver que a trama faz sucesso no Brasil após tantos anos de sua primeira exibição. Em entrevista exclusiva à TV CARAS, a artista ainda revela um presente dos fãs brasileiros que levará sempre consigo.

"Esse público é algo que ninguém pode tirar de mim, são as homenagens, o amor, o carinho. As lembranças inesquecíveis na minha vida vão comigo quando eu morrer. Sou uma mulher muito agradecida. É impressionante", afirma Gabriela Spanic .

Ela, que veio ao Brasil em turnê, ainda diz que é reconhecida ao andar pelas ruas, e motoristas e até ciclistas já pararam para falar com ela. "Muito obrigada por tanto apoio e carinho com a Usurpadora. Cada vez que reprisa é um fenômeno. É a novela mais reprisada no mundo inteiro."

Leia também: Gabriela Spanic encarna Paola, de A Usurpadora, para aconselhar nova personagem: 'Não seja tonta'

Para ela, a personagem Paola Bracho —sucesso absoluto entre os fãs da novela— é um sinônimo de liberdade feminina e, até hoje, inspira muitas mulheres a tomarem as rédeas de suas próprias vidas. "Muitas mulheres veem a personagem como uma liberação, ela quer sair de sua casa com seu amante milionário, conhecer o mundo inteiro, ser celebrada e viver."

Ela ainda conta que, à época da novela, respeitou muito o gênero melodramático que a trama pedia. Spanic diz que para viver as gêmeas idênticas, trazia diversos detalhes na forma com que cada uma agia, para assim poder encantar ainda mais o público.

"É um público muito claro de melodrama, eu conheço e defendo muito esse gênero. Esse é o segredo de fazer personagens inesquecíveis. Eu usava muitas ferramentas para fazer a diferença entre as duas. Eu amo muito meu trabalho e dou muitos detalhes. Isso é muito importante de saber aplicar."

Agora, a artista se prepara para realizar seu show em São Paulo, no próximo sábado, 14. Realizada no Carioca Club, em Pinheiros, a apresentação trará sucessos como Chica TV, La Niegra Tiene Tumbão, Tengo Fiebre/Prisionera e Necesito Tu Tierra.

Leia mais em: Atriz que fez Paola Bracho em A Usurpadora confirma show em São Paulo

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE GABRIELA SPANIC À TV CARAS: