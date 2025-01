Viih Tube relembra foto antiga e mostra inspiração para malhar

Em suas redes sociais, Viih Tube relembrou uma foto antiga e mostrou o ideal de corpo que pretende chegar com os treinos

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. A digital influencer começou o ano de 2025 muito focada nos exercícios físicos.

Nesta quinta-feira, 9, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece malhando. "Registrando para fazer comparativos depois. Não vou parar gente, não vou", disse ela.

Em seguida, Viih resgatou uma foto de antes das gestações e revelou que pretende voltar aquele corpo. "Eu sou minha própria meta. Socorro, vai dar certo".

Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de um mês.

Fontes de renda

Em entrevista recente ao podcast Pod Sê, a empresária e influenciadora digital Viih Tube revelou quais são suas atuais fontes de renda. Milionária aos 24 anos e casada com Eliezer, a mamãe de Lua, de um ano, e Ravi, de um mês, contou que os dois possuem diversos empreendimentos em parceria e compartilham os lucros de forma igualitária.

De acordo com Viih Tube, uma de suas fontes de renda fora da internet é sua marca de produtos para crianças, que também realiza shows com personagens. "Está dando super certo. A marca segue sozinha e está indo muito bem, estamos crescendo cada vez mais. Dá uma tranquilidade para a gente não depender cem por cento da internet", disse ela.

Ainda no bate-papo, a influenciadora compartilhou que Eliezer possui investimentos em negócios imobiliários. "Tudo a gente faz junto. Casamento, como família, tudo é uma coisa só. Ele está tocando esse negócio de alugar casas, voltado para o turismo, como em Gramado e perto de Maceió", ressaltou. "Ele tem investido, e eu vou no lucro junto, porque a gente paga as contas juntos, e eu vou na onda", completou Viih, que ainda revelou que o casal tem um negócio em sigilo.

"Temos um negócio fora, que a gente evita falar que é nosso. Algo público, mas bem legal, que ninguém imagina", explicou ela, que também se juntou ao marido para dar um restaurante para a mãe.

"A minha empresa, Viih Tube, de publicidade, que eu trabalho no Instagram, é a que gera mais renda", continuou Viih Tube, revelando que seu faturamento nas redes sociais é maior do que o do marido.

"Eu acabo tendo mais dinheiro, porque eu tenho o meu e o dele. Eu nunca tive namorado, marido, que ajudasse a pagar as contas. Eu pagava tudo sozinha. Agora não. Tudo o que vem dele, mesmo sendo menos, ele divide tudo comigo. Então, é maravilhoso. O bichinho rala. Principalmente na marca Turma Tube, ele rala mais do que eu", garantiu.

Leia também: Viih Tube posta nova foto de Ravi e homenageia Eliezer