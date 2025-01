Sucesso na internet, Viih Tube revelou quais são seus empreendimentos com Eliezer e como compartilham as fontes de renda

Em entrevista recente ao podcast Pod Sê, a empresária e influenciadora digital Viih Tube revelou quais são suas atuais fontes de renda. Milionária aos 24 anos e casada com Eliezer, a mamãe de Lua, de um ano, e Ravi, de um mês, contou que os dois possuem diversos empreendimentos em parceria e compartilham os lucros de forma igualitária.

De acordo com Viih Tube, uma de suas fontes de renda fora da internet é sua marca de produtos para crianças, que também realiza shows com personagens. "Está dando super certo. A marca segue sozinha e está indo muito bem, estamos crescendo cada vez mais. Dá uma tranquilidade para a gente não depender cem por cento da internet", disse ela.

Ainda no bate-papo, a influenciadora compartilhou que Eliezer possui investimentos em negócios imobiliários. "Tudo a gente faz junto. Casamento, como família, tudo é uma coisa só. Ele está tocando esse negócio de alugar casas, voltado para o turismo, como em Gramado e perto de Maceió", ressaltou. "Ele tem investido, e eu vou no lucro junto, porque a gente paga as contas juntos, e eu vou na onda", completou Viih, que ainda revelou que o casal tem um negócio em sigilo.

"Temos um negócio fora, que a gente evita falar que é nosso. Algo público, mas bem legal, que ninguém imagina", explicou ela, que também se juntou ao marido para dar um restaurante para a mãe.

"A minha empresa, Viih Tube, de publicidade, que eu trabalho no Instagram, é a que gera mais renda", continuou Viih Tube, revelando que seu faturamento nas redes sociais é maior do que o do marido.

"Eu acabo tendo mais dinheiro, porque eu tenho o meu e o dele. Eu nunca tive namorado, marido, que ajudasse a pagar as contas. Eu pagava tudo sozinha. Agora não. Tudo o que vem dele, mesmo sendo menos, ele divide tudo comigo. Então, é maravilhoso. O bichinho rala. Principalmente na marca Turma Tube, ele rala mais do que eu", garantiu.

