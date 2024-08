Viih Tube expõe crise no casamento com Eliezer: ‘Sendo um péssimo pai’

Viih Tube relembra crise no casamento e revela detalhes de briga pesada envolvendo a babá da primeira filha com Eliezer

No último domingo, 25, Viih Tube compartilhou um vídeo relembrando uma fase difícil de seu relacionamento com Eliezer. Em suas redes sociais, a influenciadora revelou que o casal enfrentou uma crise marcada por uma das brigas mais intensas que já tiveram, por discordarem sobre a criação da primeira filha, Lua di Felice.

Para quem não acompanhou, Viih Tube e Eliezer estão lançando um livro em que revelam os bastidores da gestação e do nascimento da primogênita, que está com um aninho, enquanto aguardam a chegada do segundo herdeiro. Em um dos capítulos, eles mencionam uma discussão intensa que surgiu após a contratação da babá e recriaram o momento da briga para divulgar o lançamento.

No vídeo, Eliezer desabafa sobre o relacionamento e conta que está chateado pela esposa compartilhar detalhes de sua relação com a sogra em vez de conversar diretamente com ele. Viih, por sua vez, nega ter revelado qualquer informação e aproveita para desabafar sobre uma viagem que o casal estaria planejando para o Alasca, nos Estados Unidos.

Durante a briga, Viih menciona estar exausta e ressalta que sua filha ainda tem apenas cinco meses. Em resposta, Eliezer sugere que eles deixem a bebê com a babá e é então que a influenciadora perde a paciência: “Desde que a babá chegou você não olha para Lua, não ajuda, não dá comida, nem brinca, não ajuda em nada”, dispara.

“Eu acho que você está sendo um péssimo pai”, Viih critica a postura do marido no final do vídeo. Na legenda da publicação, a influenciadora reforçou que a briga realmente aconteceu e que foi detalhada no novo livro: “Essa briga realmente existiu e até hoje foi a mais difícil do nosso relacionamento!”, ela relembrou a fase delicada no casamento.

“Contamos cada um da sua perspectiva o que sentimos na época e como resolvemos no nosso livro: “To grávida! O que a gente faz agora?”, Viih contou e recebeu elogios por expor a crise: “Quanta coragem para postar sobre um momento tão verdadeiro e vulnerável. É bonito acompanhar o amadurecimento”, disse uma seguidora. “Que pesado”, escreveu outra.

Viih Tube se emociona com chutes do filho na barriga:

Nesta sexta-feira, 23, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar um momento emocionante de interação com o filho caçula, Ravi. Fruto do relacionamento da influenciadora com Eliezer, o pequeno deu alguns chutinhos na barriga da mãe, que mostrou os movimentos da barriga nos Stories do Instagram e se derreteu pelo herdeiro.