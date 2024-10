Vera Viel resgata momento fofo com Rodrigo Faro: 'Nunca mais nos separamos'

A modelo Vera Viel aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento todo especial ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro

A modelo Vera Viel aproveitou o famoso dia de tbt para relembrar um momento todo especial ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela recordou o primeiro encontro com o companheiro. Os dois se conheceram em um comercial de chinelos em 1997.

E ela compartilhou o vídeo do comercial. "Hoje é dia de tbt. Foi nesse comercial de chinelos que nos conhecemos, no dia 13/05/97. E nunca mais nos separamos. Deus escreveu nossa história", escreveu ela, que adicionou emojis de coração. Os dois estão juntos há 27 anos e casados há 21.

"O amor é lindo quando é verdadeiro! Deus abençoe este amor", comentou uma. "Que história linda! Que Deus continue abençoando seu casamento, sua família, sua casa, e que o amor nunca acabe em cada coração. Que, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fé em seus corações só cresça a cada segundo, a cada minuto, a cada dia", disse outra. "Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Isso, sim, é uma história linda", comentou uma terceira.

Vera Viel mostra cicatrizes nas pernas após cirurgia para retirada de tumor

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, voltou a dar detalhes sobre sua recuperação. Dias após remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, de sua coxa esquerda, a famosa usou as redes sociais no último sábado, 26, para mostrar como está sua cicatriz. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela falou sobre o simbolismo das marcas.

"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma de aceitar o que aconteceu e de celebrar a jornada da cura", avaliou.

