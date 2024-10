Vera Viel recorda batismo nas águas e experiência com Deus na cirurgia: 'Renasci'

Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, falou sobre ter recebido o Espírito Santo enquanto passava pela cirurgia para a retirada de um tumor

Vera Vielusou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para recordar um momento muito importante e especial da sua vida. Aproveitando o dia de TBT, a mulher do apresentador Rodrigo Faro dividiu com os fãs alguns registros de quando foi batizada nas águas.

Ao compartilhar as fotos no feed do Instagram, que foram feitas em 2018, Vera falou sobre o dia do batismo e também falou sobre sua experiência com Deus enquanto passava por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno de sua coxa.

"Me batizei nas águas em 2018 e desde então acreditava que havia recebido o Espírito Santo, mas isso realmente aconteceu no dia da minha cirurgia para retirada do tumor. Naquele momento eu clamei por Deus para que Ele estivesse comigo e tenho a certeza que renasci, pois realmente estive na presença DEle!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Alguns dias após passar pela cirurgia, Vera Viel chegou a falar sobre uma conversa que teve com Deus durante a operação. E completou: "[...] O que eu estou vivendo é inexplicável, tem as mãos de Deus o tempo todo e foi Ele quem me segurou no colo no momento da cirurgia. Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos arrancavam o tumor, ali naquele momento não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele...", contou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel tem primeira consulta após cirurgia

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, de 49 anos, teve sua primeira consulta nesta quinta-feira, 24, após a cirurgia de retirada do tumor maligno e raro, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda. Treze dias depois do procedimento, a famosa voltou para ser avaliada pela sua equipe de médicos.

"Hoje já retiramos os curativos, a cicatrização está ótima. Glória a Deus, que Ele seja louvado. Seguiremos firmes e fortes com o tratamento!", contou ela. "Primeira consulta pós-cirurgia com essa equipe médica incrível que está cuidando de mim muita gratidão por todos vocês", postou foto com os médicos. Saiba mais!

Leia também:Médico explica câncer raro de Vera Viel: 'Diagnóstico precoce é sempre fundamental'