Vera Viel recebe carinho da filha do meio durante tratamento: 'Fortalece'

Em mais uma sessão de radioterapia, Vera Viel recebe apoio de sua filha do meio, Maria Viel Faro, e fala sobre a importância da companhia

A apresentadora Vera Viel foi para mais uma sessão de radioterapia nesta sexta-feira, 13, e, dessa vez, a sua filha do meio com Rodrigo Faro, a jovem Maria Viel Faro, foi quem foi sua acompanhante. Em sua rede social, a modelo postou fotos do apoio que recebeu da herdeira.

Após ter ido para o tratamento com a primogênita nos últimos dias, a famosa foi com Maria para 25ª sessão de radioterapia. Nos cliques, Vera Viel surgiu recebendo carinho da garota e falou sobre a importância do amor.

"25/33 sessão de radioterapia e hoje é a Maria que vai com a mamãe. Esse amor me fortalece a cada dia… minha maior riqueza, minha família", compartilhou a apresentadora os registros cheios de afeto.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel comemorou ao completar dois meses da cirurgia de retirada de tumor e sua evolução desde então. Rodrigo Faro também celebrou e emocionou ao relembrar um vídeo da amada chorando ao se despedir antes de entrar na operação.

Qual é o câncer de Vera Viel?

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

