Vera Fischer mostra fotos de reencontro com a filha: 'Natal vai ser lindo'

Família reunida! A atriz Vera Fischer celebrou a chegada de sua filha mais velha, Rafaela Fischer, para as festas de fim de ano

Vera Fischer está com a família completa para as festas de fim de ano! Na segunda-feira, 23, a atriz compartilhou em suas redes sociais alguns registros de seu reencontro com a filha mais velha, Rafaela Fischer, que reside longe e chegou em sua casa para celebrar o Natal.

Em seu Instagram oficial, Vera abriu um álbum de fotos encantadoras ao lado da primogênita. Esbanjando beleza e alegria, a veterana não escondeu o quanto está feliz e radiante com a presença da herdeira na residência para fechar o ano de 2024 com chave de ouro.

"Amores, adivinhem quem chegou? Fafinha! Esse Natal vai ser lindo! Iniciando a semana cheia de felicidade", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, amigos famosos e admiradores de Vera Fischer deixaram mensagens carinhosas a ela e à família.

"Feliz Natal pra vocês!", desejou a atriz Bárbara Borges. "A sua felicidade está completa. Que coisa linda esse chamego de vocês", declarou uma seguidora. "Ah, que coisa boa! Seu sorriso fica até mais bonito ao lado da sua Rafaela!", falou outra. "Feliz Natal, Vera, muito amor, com esses filhos lindos!", disse uma terceira.

Além de Rafaela, de 44 anos, Vera Fischer também é mãe de Gabriel Camargo, que completou 32 anos de vida recentemente e ganhou uma bela homenagem da atriz. O caçula é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Felipe Camargo.

Vera Fischer com a filha, Rafaela - Reprodução / Instagram

Vera Fischer vai voltar para a TV?

Quando o assunto é televisão, Vera Fischer, sem dúvidas, é um dos nomes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Apesar da trajetória de sucesso, Vera está afastada das novelas há um pouco mais de cinco anos.

O último trabalho de Vera atuando na TV Globo foi em 2018, na novela Espelho da Vida. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abriu o coração e comentou se voltaria às telinhas; confira o bate-papo completo!

