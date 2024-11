Velório do apóstolo Rina acontece na sede da Igreja Bola de Neve

Familiares e amigos se despedem do apóstolo Rina durante velório na Igreja Bola de Neve na região da Lapa, em São Paulo

A morte do apóstoloRina comoveu os fiéis da Igreja Bola de Neve no último final de semana. Dois após o falecimento, o corpo dele foi velado no salão da sede da igreja na Lapa, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares.

O local foi decorado com flores brancas e foto do religioso. Além disso, o velório contou com a presença de um coral.

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, faleceu aos 52 anos de idade após sofrer um acidente de moto no interior de São Paulo. Ele estava saindo de um culto quando se acidentou. Ele chegou a ser resgatado e levado para um hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e os médicos não conseguiram reanimá-lo. A morte dele aconteceu no domingo, 17.

O falecimento do apóstolo Rina foi confirmado por um comunicado oficial da Igreja Bola de Neve, compartilhado nas redes sociais. “Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, informaram.

Rinaldo Pereira era formado em propaganda e marketing e era filho de evangélicos. Ele fundou a igreja Bola de Neve há vários anos e já espalhou sua crença para 34 países. A igreja ficou conhecida por ter uma prancha de surfe no púlpito.

Veja as fotos do velório:

Velório do apóstolo Rina em São Paulo - Foto: Leo Franco / AgNews

