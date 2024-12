Velório de Ney Latorraca reúne amigos famosos para a despedida

Lucinha Lins e Tarcísio Filho vão ao velório do ator Ney Latorraca no Rio de Janeiro. O artista faleceu aos 80 anos na quinta-feira, 26

O velório do ator Ney Latorraca aconteceu nesta sexta-feira, 27, no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida foi aberta ao público no Theatro Municipal e também recebeu a presença de amigos famosos.

Entre os presentes estavam a atriz Lucinha Lins,Tarcísio Filho, Edwin Louise, Marcos Frota, Marcelo Serrado, Maria Padilha e mais amigos. Eles foram ao local para prestarem as últimas homenagens para o amigo e confortar o viúvo, Edi Botelho.

Logo depois do velório, o caixão com o corpo de Ney Latorraca será levado para o crematório. A cerimônia de cremação será fechada apenas para a família e amigos mais próximos.

O ator faleceu na manhã do dia 26 de dezembro, aos 80 anos de idade, após ficar internado por alguns dias no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele faleceu em decorrência do câncer de próstata e sepse pulmonar.

O artista foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019 e fez uma cirurgia para remover a glândula. Porém, a doença voltou em agosto de 2024 e ele teve metástase.

Lucinha Lins - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Tarcísio Filho - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Marcos Frota - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Maria Padilha - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Othon Bastos - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Edwin Luisi - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Claudia Rodrigues com a namorada e o viúvo de Ney Latorraca - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Marcelo Serrado - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Inês Galvão - Foto: Victor Chapetta - AgNews

Ney Latorraca deixou testamento

O ator Ney Latorraca deixou um testamento com suas orientações para a divisão dos seus bens. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que queria realizar doações com parte de seus bens.

A publicação revelou que ele queria doar seus quatro apartamentos para projetos sociais. O artista era dono de quatro imóveis, sendo um em São Paulo e três no Rio de Janeiro - no Jardim Botânico, Copacabana e Ipanema.

O artista quis investir em imóveis ao longo de sua vida para ter tranquilidade na velhice com uma fonte de renda fixa. Agora, com a morte dele, os apartamentos devem ser doados para entidades que ele mesmo escolheu e deixou em seu testamento.

Em entrevista na revista Veja Rio, o ator contou sobre o seu desejo. “Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase. Está tudo no meu testamento. Fiz questão”, disse ele.

