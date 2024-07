Valentina Bandeira resgata lado parisiense durante Olimpíadas: 'Encontro comigo mesma'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Bandeira fala sobre sucesso de programa Passa Lá em Casa e revela bastidores da cobertura das Olimpíadas de Paris

Valentina Bandeira (30) tem se reconectar com seu lado parisiense durante as Olimpíadas de Paris, ao retornar para a cidade em que nasceu e viveu nos primeiros anos de vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista comentou sobre como tem sido os primeiros dias da cobertura mundial no país, o qual viveu momentos inesquecíveis.

"Tem sido um tempo de revisitar lugares que eu já conhecia e de entender, reconhecer a cidade, né? Me entender de novo nos bairros, como eles se dividem, a cidade", conta a apresentadora, que foi para Paris antes mesmo do início da competição: "Muita coisa mudou. Porque a última vez que eu vim aqui era antes da pandemia. Então, deu tempo de ir para lugares que já fecharam e conhecer a cidade agora nessa nova configuração dinâmica".

Desde a última semana Valen, como também gosta de ser chamada, tem compartilhado conteúdo exclusivo para os seguidores, mostrando um lado B das Olimpíadas. Curtindo muito o clima esportivo europeu, ela não tem dúvidas que os fãs irão amar conhecer Paris por seu olhar. "Vai ter muita conversa de rua. Sei falar francês e conheço um pouco a cultura [da França], então é uma ponte pra ter mais identificação com a cultura daqui", conta.

Leia também: Valentina Bandeira esclarece motivo de não ter participado do Bate-Papo BBB

Nos últimos meses, a artista se jogou em mais um projeto mega especial ao estrear o programa Passa Lá em Casa, a qual entrevista personalidades muito conhecidas entre os brasileiros. A atração, que acabou de finalizar a primeira temporada, rendeu muitos elogios e diversas vezes viralizou nas redes sociais.

Para Valentina, o projeto tem sido uma realização pessoal em meio ao grande número de mensagens e repercussão positiva. "Tem sido muito satisfatório, muito preenchedor, parece que uniu todas as pontinhas do que faltava. Eu me sinto de encontro comigo mesma, é assim que eu me sinto", finaliza.