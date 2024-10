Uau! Alexandre Pato presenteia filho com réplica de carro de R$ 2 milhões

Alexandre Pato impressionou os seguidores ao mostrar presente milionário que deu ao filho com Rebeca Abravanel, o pequeno Benjamin; confira

Nesta quinta-feira, 24, Alexandre Pato movimentou as redes sociais ao mostrar que seu filho, Benjamin, de 9 meses, já está "motorizado". Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta compartilhou uma foto da sua garagem, que conta com uma Mercedes G63, avaliada em R$ 2 milhões, e uma réplica do mesmo modelo de carro, para crianças.

Benjamin é fruto do relacionamento de Pato com Rebeca Abravanel. O pequeno nasceu em janeiro deste ano, mas não costuma fazer aparições nas redes sociais dos pais.

Confira o presente de Alexandre Pato para Benjamin:

Dos poucos registros de Benjamin no Instagram de Pato, é possível conferir uma foto do pequeno com o avô, Silvio Santos. Na imagem, Silvio apareceu brincando com o bebê enquanto era observado pela filha, Rebeca Abravanel. Vale lembrar que esta é a primeira foto do rosto do filho que Pato e Rebeca compartilham na internet.

Na legenda, o jogador falou sobre a saudade que a família já sente do apresentador. "Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, Te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin", escreveu.

Alexandre Pato compartilha registro raro do filho em homenagem ao Dia das Crianças

Na manhã do último dia 12, Alexandre Pato encantou os internautas ao publicar registro raro do filho, Benjamin, de nove meses, em homenagem ao Dia das Crianças. O pequeno é fruto do casamento do ex-jogador de futebol com Rebeca Abravanel.

"Feliz dia das crianças, big boy", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores encheram o pequeno de elogios. "Que criança mais linda!!", disse um fã. "Não aguento esses cachinhos", escreveu outro. "Já está um rapaz!", declarou mais um.

