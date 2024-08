Travis Scott é liberado por polícia francesa após briga em hotel

O cantor Travis Scott foi penalizado em decorrência de um conflito em um hotel de luxo, onde teria agredido também um funcionário

Travis Scott se envolveu em uma confusão generalizada em um hotel luxuoso de Paris, localizado nas proximidades da Vila Olímpica, onde atletas do mundo todo estão em decorrência das Olimpíadas na cidade. Segundo o TMZ, a briga aconteceu na sexta-feira e o rapper foi detido e liberado mais tarde por falta de provas.

O que aconteceu com Travis Scott

Tudo começou quando Travis chegou ao hotel no meio da noite, envolvido em um conflito com um membro da sua equipe pessoal de guarda-costas. Por se tratar de um conflito nas dependências da hospedagem de luxo, um segurança tentou apartar a situação, mas teria sido também agredido pelo astro, como ele alegou ao veículo norte-americano.

A atitude do rapper chamou a atenção, havendo uma denúncia às autoridades sobre o assunto, o que ocasionou na prisão dele. No entanto, o artista se livrou da prisão há poucas horas atrás, neste sábado: "Travis Scott foi solto sem acusações. Ele não tem machucados, assim como não há nada em seu segurança", apontou um representante do artista ao portal.

A polícia de Paris também confirmou que o artista não será culpabilizado por falta de provas e que ele foi dispensado.

TMZ just dropped footage of Travis Scott getting arrested & dragged out by police in Paris pic.twitter.com/4YhRbkNpWz — FearBuck (@FearedBuck) August 9, 2024

De acordo com o TMZ, a briga entre ele e o guarda-costas teria ocorrido por conta do assédio de paparazzi e fãs com o qual tem lidado desde que chegou a Paris. Em vídeos divulgados recentemente por internautas o artista aparece implorando para que policiais o ajudem a proteger das câmeras.

Justin Bieber passou por situação semelhante

Na última sexta-feira (9), um vídeo de Justin Bieber furioso chamou a atenção do público. Assim como Travis Scott, o artista passou por uma situação de estresse com um grupo de adolescentes que ficaram gritando e o filmando dentro de um hotel de luxo nos Estados Unidos: Vocês acham isso engraçado? Caras, isso não é engraçado, apenas saiam daqui! Saiam daqui! Que porr* é essa?", disparou ele.