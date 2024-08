Justin Bieber dá bronca em grupo de adolescentes: 'Isso não é engraçado'

O encontro com o grupo de jovens em um hotel de luxo incomodou Justin Bieber, que pediu para que eles o deixassem em paz

Justin Bieber causou um climão em um hotel de luxo nos Estados Unidos após uma confusão com um grupo de adolescentes, como mostrou uma internauta em um vídeo viral do TikTok. O rapaz havia acabado de sair de seu quarto no local, quando foi abordado por oito jovens e não gostou da forma como foi tratado pelo grupo.

"Justin ficou maluco com um bando de crianças", escreveu a dona do registro. Nas imagens, o cantor aparece cercado pelo grupo, que tem celulares nas mãos e dão risada da situação: "Vocês acham isso engraçado? Caras, isso não é engraçado, apenas saiam daqui! Saiam daqui! Que porr* é essa?", disparou.

O artista estava acompanhado de sua equipe pessoal, com seguranças que dispersaram os adolescentes. Segundo testemunhas que conversaram com o TMZ, Justin iria se encontrar com a esposa, Hailey Bieber, que está à espera do primeiro filho dos dois, quando começou a ser seguido pelo "bando", que gritava com o artista.

Ainda de acordo com as fontes, os jovens estavam no hotel para um 'bar mitzvah', uma comemoração judaica de iniciação dos filhos na religião e comunidade religiosa quando ainda são adolescentes.

Justin Bieber e Hailey anunciam gravidez

O anúncio da gravidez de Hailey Bieber veio em maio deste ano e pegou os fãs de Justin de surpresa. Ainda que já houvessem rumores de que o casal aumentaria a família ainda este ano, os dois se mantiveram discretos sobre o assunto.

No momento, Justin e a esposa preferiram não revelar o sexo do bebê, mas fãs já têm especulado bastante sobre o assunto: "Queremos logo a confirmação de que é uma menina, mamis!", brincou uma fã do casal em uma das publicações de Hailey. "Vem aí uma 'mocinha Bieber", pontuou a outra. "Definitivamente será uma garota", sugeriu uma usuária do Instagram.