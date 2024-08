Travis Scott é preso após lutar com segurança em meio às Olimpíadas de Paris

Travis Scott é preso após se envolver em briga com segurança durante sua passagem por Paris para acompanhar as Olimpíadas

Na madrugada desta sexta-feira, 9, o rapper Travis Scott foi preso após se envolver em uma briga no hotel onde estava para acompanhar as Olimpíadas de Paris, França. De acordo com um comunicado da promotoria parisiense, o cantor foi detido após entrar em um confronto físico com um agente de segurança e segue encarcerado.

Em nota, as autoridades relataram que foram acionadas após o rapper se envolver em uma briga com seu próprio guarda-costas. Durante o confronto, outro segurança tentou intervir e acabou sendo agredido pelo artista. "Policiais foram chamados ao Hotel Georges V e prenderam Travis Scott por agressão a um agente de segurança", informaram.

Pouco tempo após a notícia começar a circular, vídeos começaram a aparecer nas redes sociais, mostrando o cantor em meio ao tumulto. Segundo divulgado pelo jornal Daily Mail, ele segue detido e enfrentará acusações de violência. Além disso, há suspeitas de que ele estaria sob efeito de bebidas alcoólicas no momento da briga.

🚨ASSISTA: Cantor Travis Scott é preso em Paris após briga com segurança. pic.twitter.com/Dj0gDSrilK — CHOQUEI (@choquei) August 9, 2024

Vale lembrar que Travis estava em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos, mas agora ele enfrentará as autoridades locais. Aliás, esse não é o primeiro incidente do rapper com a polícia. Em junho, ele também foi preso sob acusações de invasão de propriedade e intoxicação por substâncias em Miami, nos Estados Unidos.

Na ocasião, as autoridades relataram que Travis pagou fiança para ser liberado da cadeia por volta das 8h da manhã, após ter sido detido durante a madrugada. Mais tarde, ele chegou a publicar um tweet no X, antigo Twitter, e ironizou o ocorrido. Além disso, o rapper já havia sido detido anteriormente por causar tumultos e supostas agressões.

Em 2021, dez pessoas morreram durante um show dele após um tumulto na plateia. A polícia local ainda investiga o caso, e o artista enfrenta um processo relacionado ao incidente. É importante destacar ainda que o pai de Stormi e Aire, frutos de seu antigo relacionamento com Kylie Jenner, tem shows marcados para o Brasil em setembro.

Show de Travis Scott estremece Roma:

Na última segunda-feira, 7, Travis Scott deixou os moradores de Roma completamente assustados! Que os shows do artista texano são absurdos, todos sabem, mas durante seu show no Circo Máximo, na capital italiana, o cantor pediu para os 60 mil espectadores pularem diversas vezes, porém, não imaginava que isso se tornaria uma suspeita de terremotos na cidade.