Ticiane Pinheiro sofre 'corte' de Rafaella Justus: 'Mão de vaca'

Após aprender skincare de luxo com Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro sofre 'regulação' de produtos da adolescente; veja o que aconteceu

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com mais um momento com a filha mais velha, Rafaella Justus, do casamento vivido com o empresário Roberto Justus. Nesta quinta-feira, 24, a famosa gravou uma situação em que a herdeira não quis lhe emprestar os produtos para fazer os cuidados com a pele antes de dormir.

Um dia depois de divertir ao fazer o skincare demorado com os produtos trazidos por Rafa de viagem, a esposa de Cesar Tralli mostrou que a jovem não quer mais dividir os itens para economizar. A jornalista então gravou o momento em que foi atrás dela e ela não abriu a porta para não dividir.

"A Rafa mão de vaca, regulando os produtos dela de skincare", contou a famosa e deu risada ao exibir a situação em sua casa.

Para quem não acompanhou, Ticiane Pinheiro divertiu ao postar um vídeo fazendo skincare com os produtos que Rafaella Justus trouxe de Miami, dos EUA, após viajar com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert. A apresentadora ficou bastante atrapalhada com a quantidade de itens que precisou passar antes de dormir.

Ticiane Pinheiro expõe motivo de Rafaella Justus não aprovar fotos dela

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories.

Após responder se dorme em quarto separado de Cesar Tralli, assim como faz a apresentadora Eliana, a loira expôs o motivo de sua primogênita. Ticiane Pinheiro então contou novamente que na casa do pai, o empresário Roberto Justus, ela tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente. Saiba mais aqui.

