Ticiane Pinheiro se atrapalha com skincare de Rafa Justus: 'Cara inchada'

Após ganhar produtos comprados por Rafaella Justus em Miami, Ticiane Pinheiro se atrapalha com quantidade ao fazer ritual de beleza

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu nesta quarta-feira, 23, ao compartilhar em sua rede social um vídeo fazendo cuidados com a pele antes de dormir com produtos comprados pela filha Rafaella Justus, de 15 anos, em Miami, enquanto estava viajando com Roberto Justus e a madrasta Ana Paula Siebert pelo local.

Tentando entender para o que e qual seria a ordem dos itens, a esposa de Cesar Tralli arrancou risadas dos seguidores com seu jeito espontâneo e atrapalhado. Com um adesivo no rosto e mascando um chiclete, dados pela herdeira, a loira mostrou seu passo a passo engraçado.

"Skin Care by @rafapinheirojustus! Genteeee nunca passei tanta coisa no rosto na minha vida! Ela trouxe tudo de Miami e fui experimentar. Será que vou acordar com a cara inchada amanhã", disse sobre os mimos para cuidar da pele.

Após fazer toda a preparação recomendada por Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro tirou uma foto deitada na cama e brincou sobre até ter ficado cansado com o ritual de beleza. "Depois de todo esse skincare, eu preciso de um home care! Cansei", falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

