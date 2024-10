Ticiane Pinheiro responde se vai ou não ao casamento de Ana Hickmann

Após contar que não foi chamada para ser madrinha do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes, Ticiane Pinheiro rebate polêmica: ‘Super transparente’

A apresentadora Ticiane Pinheiro viu o seu nome repercutir na internet após contar que não foi convidada para o noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes. Com toda a polêmica envolvendo o assunto, ela fez questão de rebater publicamente e ainda respondeu se vai ou não ao casamento da amiga de trabalho.

Nos stories do Instagram na manhã deste sábado, 5, Ticiane falou sobre a polêmica de sua resposta e afirmou que vai ao casamento da amiga, só não será a madrinha porque não foi convidada para a função.

“Bom dia meu povo! Gente, acordei nos sites de fofoca por causa das minhas respostas da caixinha de perguntas de vocês! Tinham tantas perguntas maravilhosas e eu respondi as que eu consegui e fui super transparente, mas o povo já quer criar polêmica em tudo e fazer mimimi! Oxê! Não vou ser madrinha do casório da Ana e Edu e está tudo bem, eu vou no casamento", disse ela.

Logo depois, Ticiane também aproveitou para contar que chamou Ana Hickmann para a festa de debutante de sua filha Rafaella Justus. "Ah! E ela foi sim chamada para festa da Rafa, mas não pode ir porque estava trabalhando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra! Casamento é feito de sonhos e cada um sonha com o seu e como deve ser e chama quem quiser chamar”, afirmou ela.

Relembre como a polêmica começou

Na sexta-feira, 4, Ticiane Pinheiro aproveito um tempo livre em sua rotina para responder perguntas dos fãs no Instagram. Em uma das questões, um seguidor quis saber se ela foi chamada para ser madrinha no casamento de Ana Hickmann e ela negou. “Não serei madrinha”, afirmou.

Em outro momento, um fã também perguntou se ela foi convidada para ir ao noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes, e ela voltou a negar. “Eu não fui convidada para o noivado. A Ana só chamou a família e as madrinhas e padrinhos que ela escolheu”, afirmou.