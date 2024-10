Ticiane Pinheiro rebate polêmica após falar de Rafaella Justus: ‘Está tudo bem!’

Ticiane Pinheiro explica sua declaração sobre a filha mais velha, Rafaella Justus, tirar fotos na casa do pai, Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro explicou sua resposta sobre não mostrar muitas fotos de sua filha mais velha, Rafaella Justus, porque a adolescente não aprova suas imagens. O assunto surgiu na sexta-feira, 4, quando a mãe famosa respondeu perguntas dos internautas no Instagram. Agora, neste sábado, 5, ela explicou sua resposta.

Ticiane comentou que Rafa prefere compartilhar as fotos que são feitas pelos fotógrafos que acompanham a madrasta, Ana Paula Siebert, na casa de Roberto Justus. Por isso, ela contou que a filha tem mais fotos públicas na casa do pai, mas isso não significa que ela não tire fotos na casa da mãe.

"Também criaram polêmica porque eu falei que na casa do pai da Rafa ela tira mais fotos porque lá sempre tem os profissionais, e qual o problema? A Paula é influencer e tem o maravilhoso time, o Conrado e o Franklin que sempre estão com ela e eu sou péssima fotógrafa. Por isso, quando eu tiro as fotos da Rafa, ela não curte e eu não posto. Simples assim e está tudo bem!”, afirmou ela.

O assunto surgiu quando Ticiane foi questionada por um fã sobre não mostrar muitas fotos com Rafaella. "Rafa mora comigo, nossa rotina é do dia a dia mesmo, não costumo fazer muitos vídeos e fotos com ela e ela está numa idade que não curte muito. Eu respeito. Com a família do pai ela tira mais fotos e aparece mais porque eles têm sempre um video maker e fotógrafo com eles", esclareceu ela, que também disse: "Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos".

Rafaella Pinheiro Justus completou 15 anos de idade em julho de 2024 e ganhou uma festa de debutante deslumbrante em agosto.

