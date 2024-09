Ticiane Pinheiro mostra atitude de Rafaella Justus com presentes de festa

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, tomou uma atitude envolvendo os presentes que ganhou na sua festa de 15 anos

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, precisou trocar alguns presentes que ganhou na sua festa de 15 anos, que aconteceu na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo. Nesta quinta-feira, 5, a mãe da adolescente compartilhou uma foto da jovem no Shopping Iguatemi, em São Paulo, segurando algumas sacolas de grifes famosas.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou uma foto em que a herdeira aparece sorridente ao segurar uma bolsa da Valentino e outra da Hermés. Na legenda, detalhou: "Ontem foi dia de trocar os [presentes] que minha princesa ganhou!".

Veja a foto:

Rafaella Justus (Reprodução/Instagram)

Ticiane Pinheiro exibe presentes de Rafaella Justus: ‘Louca para abrir’

Recentemente, Ticiane compartilhou que se encontrou com Roberto Justus para discutir detalhes da celebração. Juntos com a planejadora Andrea Guimarães, o ex-casal se reuniu para revisar os preparativos do evento. O empresário ficou responsável pelos gastos da festa e a apresentadora pelos vestidos e show da celebração.

Na última quinta-feira, 29, Ticiane mostrou que a filha começou a receber os presentes antes do início da festa. No recamier da herdeira, a apresentadora exibiu as embalagens empilhadas, incluindo mimos de lojas de doces e de roupas.

No vídeo, Tici ainda brincou que a jovem não deixou abrir os mimos: “Ó, tô adorando aqui os presente chegando para Rafa. Chique né? Estou louca para abrir e ela não deixa”, disse a apresentadora em tom de piada.

O cantor Pedro Sampaio, que animou a noite como atração principal, também presenteou a adolescente. O artista deu para Rafaella uma caixa cheia de docinhos e um convite para um lançamento dele. Além disso, ela ganhou um pijama com estampa do rosto do cantor.