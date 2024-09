Rafaella Justus ganha presente de Pedro Sampaio: 'Muito chique'

Após dias de show de Pedro Sampaio em sua festa, Rafaella Justus ganha presente especial do cantor e revela o que recebeu em sua casa

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, ganhou um presente especial do cantor Pedro Sampaio nesta quarta-feira, 04. Após dias de ter tido um show do artista em sua luxuosa festa de 15 anos, a jovem recebeu um mimo dele em sua casa.

Muito contente com o "recebido", a herdeira da apresentadora da Record TV com o empresário mostrou que foi presenteada com uma caixa cheia de docinhos e um convite para um lançamento de Pedro Sampaio. Além disso, Rafaella Justus ganhou um pijama com estampa do rosto do cantor.

"Gente, eu tô muito chique, olha o que eu acabei de receber do Pedro Sampaio, é um convite do lançamento, do novo álbum dele, já vai ser sucesso, gente, olha isso, o ímã de geladeira dele, o convite e o famoso pijama dele. Que honra!", disse toda feliz ao exibir caixa recheada.

É bom lembrar que, na última sexta-feira, 30, Rafaella Justus teve uma grande festa de debutante e os shows dados por Ticiane Pinheiro foram de Pedro Sampaio e MC Kevinho. Inclusive, a irmã mais nova dela, Manuella Pinheiro Tralli, estragou a surpresa das atrações ao contar para os convidados quem eram os artistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Rafaella Justus colocou regra para o look das 15 amigas em sua festa

Os detalhes da festa de 15 anos de Rafaella Justus chamaram a atenção e ainda estão rendendo comentários. Em sua rede social, a apresentadora Ticiane Pinheiro respondeu a algumas dúvidas sobre o evento luxuoso de sua primogênita e compartilhou algumas curiosidades.

Além de falar sobre a mudança de seu vestido na celebração e revelar qual foi o presente que a aniversariante deu para as suas 15 amigas, a esposa de Cesar Talli comentou como a anfitriã criou um padrão o look das 15 eleitas.

Rafaella Justus não apenas escolheu a cor verde, mas também colocou uma regra e deixou uma parte livre para as meninas escolherem. "A Rafa escolheu a cor e o modelo da saia e as amigas puderam criar a parte de cima!", contou Ticiane Pinheiro a ideia de sua herdeira para o traje das amigas.