Ticiane Pinheiro mostra reação de Cesar Tralli ao receber notícia inesperada

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma pegadinha que fez com o marido, César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar uma pegadinha que fez com o marido, César Tralli. Em seu Instagram, ela postou um vídeo em que aparece fazendo um ultrassom e contou que disse ao jornalista que estava grávida de um filho dele.

"O dia em que eu trolei meu marido dizendo que estava grávida", escreveu a apresentadora na publicação. No vídeo, ela aparece fazendo um ultrassom enquanto grava o momento para enviar ao marido. "Amor, tá aí? Vem aqui porque eu tenho uma novidade", brinca ela. "Olha o nosso filho, o coração está batendo", continuou.

Após a publicação, Tici usou os stories para compartilhar a reação do marido ao receber a notícia inesperada. Veja:

Ticiane Pinheiro mostra conversa com Cesar Tralli (Reprodução/Instagram)

Veja o vídeo:

