Ticiane Pinheiro e César Tralli pausam trabalho para participar de reunião das filhas

Na última quinta-feira, 17, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para compartilhar um momento ‘gente como a gente’ com César Tralli. Isso porque os apresentadores precisaram fazer uma pausa em seu trabalho para participar da reunião escolar das filhas, Manuella, de cinco anos, e Rafaella Pinheiro Justus, de 15, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou uma captura de tela das reuniões com os professores da escola das filhas, que estudam no mesmo colégio. No registro, a apresentadora aparece sendo maquiada durante uma campanha de fotos, enquanto o marido faz uma pausa no trabalho e aparece na redação da Globo.

Curtindo uma temporada em Miami, Rafaella também participou de duas das chamadas de vídeo, ao lado do pai, Roberto Justus. Na legenda do registro, Ticiane mostrou que ela, o marido, e o ex-parceiro são pais aplicados e deixaram tudo de lado para acompanhar o desempenho das herdeiras no colégio e tentam participar de todas as reuniões.

“No meio da campanha, várias reuniões online com os professores da Rafa e Manu”, a apresentadora legendou a publicação. Vale lembrar que Ticiane foi casada com Roberto Justus entre 2006 e 2013: “Decidimos, em comum acordo, nos separar, mas continuaremos unidos pelo amor à nossa filha Rafaella”, informaram na época da separação.

Após o fim do casamento, Roberto subiu mais uma vez ao altar com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, com quem teve sua sexta filha, Vicky. Enquanto isso, Ticiane se casou com o jornalista César Tralli, pai de sua segunda herdeira, Manuella. Atualmente, o antigo casal mantém uma ótima amizade e sempre prestigia eventos da família.

Filha de Ticiane Pinheiro abre o coração sobre relação com os irmãos:

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais no último domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Ao ler um internauta pedir um conselho a respeito da sua relação com os irmãos, a adolescente abriu o coração sobre sua própria experiência com seis irmãos em sua grande família e dividiu detalhes de seu relacionamento.