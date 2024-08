Ana Paula Siebert abre o jogo sobre ex-mulheres de Roberto Justus: ‘Cada uma’

Ana Paula Siebert surpreende ao comentar sobre as ex-mulheres de Roberto Justus e revela como é sua relação com as antigas parceiras de seu marido

No último domingo, 18, Ana Paula Siebert surpreendeu ao revelar sua opinião sobre as ex-mulheres de Roberto Justus. Em suas redes sociais, a esposa do empresário compartilhou que considera todas elas lindas e elogiou o bom gosto de seu marido ao responder uma caixinha de perguntas sobre sua relação com os antigos amores dele.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Ana Paula Siebert foi questionada por um seguidor sobre sua relação com uma das ex-esposas de seu marido, Ticiane Pinheiro. Vale destacar que a ex e a atual mantêm uma ótima relação e frequentemente estão juntas na organização do aniversário de 15 anos de Rafaella Pinheiro Justus, filha de Roberto e Ticiane.

“Como é sua relação com a Tici? Você acha ela bonita também?”, dizia a mensagem do seguidor. Além de elogiar Ticiane, Ana Paula aproveitou para exaltar todas as ex-mulheres de seu marido e destacar que tem uma ótima relação com todas: “É ótima e sim acho ela linda! Aliás, acho todas as ex mulheres dele bonitas, cada uma com sua beleza”, contou.

“Ele sempre teve bom gosto”, Ana Paula completou ao opinar sobre as ex-mulheres do empresário. Vale lembrar que Roberto Justus já mudou de esposa cinco vezes e tem seis filhos dos diferentes casamentos. A primeira esposa dele foi Sasha Chrysman, com quem ficou por quase uma década e teve dois herdeiros, Ricardo Justus e Fabiana Justus.

Ana Paula Siebert fala sobre ex-mulheres de Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Após o divórcio, Roberto se casou novamente com Gisela Prochaska, com quem teve uma filha, Luiza Justus. Esse casamento durou quase uma década antes de se separarem. Em seguida, Justus se envolveu com Adriane Galisteu, e o namoro evoluiu para um casamento em apenas seis meses. No entanto, a união durou apenas oito meses.

Ticiane Pinheiro foi a quarta esposa do apresentador. Eles se casaram em 2006 e tiveram uma filha, Rafaella Justus, durante o casamento, que se estendeu até 2013. Após o término com Ticiane, Justus casou-se pela última vez com Ana Paula Siebert em 2015. Juntos, eles tem uma filha, sua caçula Vicky, e sempre reencontram as ex-mulheres do empresário em eventos da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Filhas de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus estudam juntas:

Ticiane Pinheiro compartilhou uma novidade nas redes sociais: sua filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, fruto do relacionamento com César Tralli, começou em uma escola nova e já encontrou uma amiguinha especial por lá, Vicky Siebert Justus, filha do ex-marido da apresentadora, Roberto Justus, e sua atual esposa, Ana Paula Siebert.

Ticiane e Roberto matricularam as filhas, frutos de seus novos relacionamentos e com idades próximas, entre 4 e 5 anos, na mesma escola da irmã mais velha, Rafaella Justus: “Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz”, a apresentadora se derreteu ao compartilhar a novidade nos stories do Instagram.