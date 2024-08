Ticiane Pinheiro capricha no look para passeio com o marido e as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou nas redes sociais uma nova foto das suas férias ao lado de Cesar Tralli, Rafaella e Manuella

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar um novo clique em família. Ela está curtindo as férias com o marido e as filhas em Miami, nos Estados Unidos.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto em que aparece toda sorridente ao lado de Cesar Tralli, e das filhas, Manuela, de cinco anos, e de Rafaella Justus, de 15. Para o momento de lazer, a loira surgiu usando um vestido curto de cor vermelha e tênis.

Ao dividir a foto, Ticiane se declarou para eles. "Minha FAMÍLIA que tanto AMO! As férias estão quase acabando e estamos levando na bagagem muitos momentos especiais juntos, muito amor envolvido e muito mais cumplicidade", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Muitas bençãos pra linda família", escreveu outra. "Maravilhosos, Deus abençoe a viagem de volta e que ele proteja vocês", desejou uma fã.

Vale lembrar que a apresentadora embarcou para os Estados Unidos com Tralli e Manu para comemorar o aniversário da primogênita, que estava curtindo as férias com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã, Vicky, de quatro anos.

Confira:

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar Manuella e Vicky fantasiadas

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar mais um momento da amizade de sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, com a filha caçula de seu ex-marido Roberto Justus, a pequena Vicky Justus, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert Justus.

Nesta última quarta-feira, 31, a jornalista postou fotos das meninas usando look de grife iguais e depois de um passeio divertido ainda terminaram o dia com fantasias. Enquanto Vicky se vestiu de Elsa, Manuella colocou o vestido de Ana e elas apareceram no clima da animação de Frozen, da Disney. Confira!