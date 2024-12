Tiago Leifert acerta ida ao SBT com estreia prevista para janeiro

O apresentador Tiago Leifert está confirmado no SBT e tem estreia prevista para janeiro após mais de três anos afastado da TV

Após três anos afastado da TV, o apresentador Tiago Leifert está de volta e assumirá novo desafio no SBT. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, é possível anunciar, com a maior das certezas, o acerto do ex-Globo com o canal de Silvio Santos. Após negociações avançadas, o comunicador está prestes a assinar contrato com a emissora como narrador esportivo titular.

A oficialização do acordo deve ocorrer nos próximos dias, com estreia programada para 21 de janeiro, durante uma partida da Liga dos Campeões.

Carreira

Tiago deu os primeiros passos na TV aos 16 anos, como repórter do antigo Desafio ao Galo. Depois, foi estudar nos Estados Unidos e, na volta, entrou como editor e apresentador da TV Vanguarda, em São José dos Campos, afiliada da Globo. Depois veio o SporTV, Globo Esporte, BBB, o The Voice, uma carreira que, por questões pessoais e para se dedicar inteiramente ao tratamento da sua filha, decidiu interromper em 9 de setembro de 2021.

Polêmica sobre Vini Jr.

Em outubro, Tiago Leifert emitiu uma opinião polêmica sobre a ausência de Vini Jr. no Bola de Ouro, premiação esportiva importante que aconteceu no dia 28 de outubro em Paris, na França.

“O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral”, afirmou.

“Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, concluiu.

Nas redes sociais, Tiago passou a receber muitas críticas pela avaliação sobre a postura do atleta, inclusive de pessoas famosas. “Calado é um poeta”, disparou Bruno Gagliasso em um canal do Instagram que compartilhou um corte da fala do comentarista. Confira!

