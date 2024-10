Tiago Leifert emite opinião polêmica sobre Vini Jr. e Bruno Gagliasso rebate: 'Calado'

Na última terça-feira, 29, Tiago Leifert emitiu opinião polêmica sobre a ausência de Vini Jr. em premiação; Bruno Gagliasso fez questão de rebater

Na última terça-feira, 29, Tiago Leifert usou o seu canal no Youtube para emitir uma polêmica opinião sobre a ausência de Vini Jr. no Bola de Ouro, premiação esportiva importante que aconteceu na segunda-feira, 28, em Paris, na França.

“O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral”, afirmou o famoso.

“Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, concluiu o artista.

Nas redes sociais, Tiago passou a receber muitas críticas pela avaliação sobre a postura do atleta, inclusive de pessoas famosas. “Calado é um poeta”, disparou Bruno Gagliasso em um canal do Instagram que compartilhou um corte da fala do comentarista.

“Silêncio. Chegou a aula que precisávamos! Tiago Leifert, professor e mestre em pautas antirracistas, vai ensinar você, homem, a lidar com o racismo. Caneta e papel na mão, hein?! Muito obrigado, Tiago!”, debochou um internauta. “É muito difícil viver em um mundo que Tiago Leifert é famoso”, ironizou outro. “Fui ver o que o Tiago Leifert tinha falado sobre o Vini Jr. e me arrependi amargamente de tão infeliz que foi a fala dele", apontou mais um.

Leia na íntegra na Contigo!