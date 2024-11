Tiago Abravanel surge irreconhecível em evento da Disney

O ator Tiago Abravanel marcou presença na D23, evento da Disney, e surgiu irreconhecível ao se fantasiar de personagem famoso

Nesta sexta-feira, 8, aconteceu o primeiro dia da D23, evento da Disney que acontece pela primeira vez no Brasil. O evento que vai até o dia 10 de novembro no Centro de Convenções Transamérica divulga as principais novidades dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, entre outros. Além de também mostrar as principais novidades dos parques da empresa.

Tiago Abravanel marcou presença no evento e arrasou em sua caracterização. O famoso surgiu com uma maquiagem azul e uma fantasia em tons de azul e dourado, vestido como o personagem gênio do desenho Aladdin.

Ao que parece, Tiago gosta de se fantasiar. Recentemente, ele completou 37 anos de vida. Para celebrar a data, o ator apostou em uma festa à fantasia e surgiu vestido de urso, com direito à meia arrastão e barriga de fora.

Casamento aberto

O ator Tiago Abravanel participou do programa Sobre Nós Dois, do GNT, e falou um pouco sobre a relação aberta com o marido, o produtor Fernando Poli. Juntos desde 2015, o casal subiu ao altar em 2022, em uma cerimônia realizada em São Paulo.

Sem timidez, Tiago abriu o jogo e explicou como funciona o acordo entre os dois. "A gente tem momentos que a gente escolhe, de repente entra alguém. De repente a gente vai fazer uma brincadeira ali e ali. Os acordos e diálogos são sempre necessários acontecer", iniciou ele.

"Às vezes um acordo que hoje é uma coisa, amanhã pode não ser. Então, por isso, que não é bagunça e, porque o povo acha que relação aberta é pegar qualquer um. Não é exatamente assim! Cada um tem o seu acordo e depende do casal", continuou Tiago Abravanel.

Em seguida, o famoso ressaltou que o casal disposto a viver um relacionamento aberto deve estar alinhado ao tomar a decisão. "O problema é que às vezes as pessoas acham assim: ‘O meu relacionamento não está dando certo. Vamos abrir?’. Isso não resolve! Não resolve a relação abrir o relacionamento, muito pelo contrário, vocês têm que estar muito alinhados", completou ele.

