Thiago Fragoso lamenta falta de papéis na TV: ‘Não pode ter homem hétero branco’

Após encerrar seu contrato com a Globo, Thiago Fragoso lamenta falta de emprego e revela dificuldades para encontrar novos papéis em novelas

Após encerrar seu contrato de 23 anos com a Globo, Thiago Fragoso está enfrentando algumas dificuldades para encontrar novos papeis em novelas. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ator revelou que não está fácil encontrar emprego na televisão e declarou que isso se deve ao fato de ser “homem hétero branco”.

Durante a entrevista, Fragoso relatou que as novelas estão priorizando outros atores e detalhou a concorrência para conseguir os papeis: “Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis”, disse.

Thiago, que atualmente está em cartaz no teatro, falou sobre a falta de oportunidades: “Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela”, disse o ator, que encerrou seu contrato com a emissora global em julho do ano passado.

Além das dificuldades para encontrar novos papéis, Fragoso contou que também tem novas preocupações desde que encerrou o vínculo empregatício: "Não tinha que me preocupar com plano de saúde, com nada, só em fazer o meu trabalho", comenta o artista, que também opinou sobre a polêmica envolvendo os influenciadores digitais.

"Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte. Mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores”, disse o ator. Apesar de destacar um aspecto negativo, ele afirmou que também acredita que as redes sociais são um meio positivo para novas oportunidades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Fragoso (@thiagofragoso)

"Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. Ali não tem problema. As pessoas que me seguem sabem que sou assim", Thiago declarou sobre sua família. Vale lembrar que o ator tem dois filhos, Benjamin, de 13 anos, e o pequeno Martin, de 3 anos, frutos do casamento com Mariana Vaz Fragoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🧿 Marianna Vaz 🪬 (@marivaz)

Thiago Fragoso faz rara aparição com seus dois filhos em passeio:

Thiago Fragoso mostrou o seu lado paizão durante um passeio com os filhos. Na noite de sábado, 24, o artista foi flagrado em um shopping no Rio de Janeiro junto com Benjamin, de 13 anos, e Martin, de 3 anos, frutos do casamento com Mari Vaz. Fragoso apareceu com o caçula dormindo em seu colo enquanto caminhava ao lado do herdeiro mais velho.