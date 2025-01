Thaeme se formou em outra profissão antes de ser cantora. Saiba qual!

A cantora Thaeme Mariôto se formou em outra profissão antes de decidir seguir o caminho da música. Saiba o que a famosa fazia antes de ser artista!

Em suas redes sociais, ThaemeMariôto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Na última segunda-feira, 20, a cantora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da sua época de faculdade, inclusive imagens da formatura.

Na legenda, a artista contou que se formou em outra profissão antes de decidir seguir o caminho da música. "Você sabia que eu me formei em farmácia? (Aliás, até fiz pós graduação). 20 de janeiro, dia do farmacêutico! Feliz dia a todos os meus amigos de faculdade e todos os farmacêuticos desse Brasil! Que nostalgia boa rever essas fotos! Foram anos muito felizes da minha vida", escreveu ela.

Vontade de aumentar a família

Um internauta quis saber se ela está grávida. Thaeme negou a informação e abriu o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos. Casada com Fábio Elias, a famosa já é mãe de Liz, de cinco anos, e Ivy, de três.

"Às vezes dá vontade, mas aí eu lembro a loucura que a minha vida é de viagens e eu desisto rapidinho. Na fase que as meninas estão, cinco e três anos, tudo fica mais tranquilo. Mas deixar um bebê que precisa mamar no peito em casa para mim é um grande desafio. E levar só um bebê e deixar as duas em casa não daria também", disse ela em seu Instagram Stories.

Thaeme também contou como faz para conciliar a vida corrida do trabalho com a maternidade. "Eu filtro muito os compromissos hoje para que eu possa ter tempo de qualidade com elas. Geralmente, viajo mais aos finais de semana. Durante a semana estou com elas e sou mãe quase que em tempo integral. Brinco, educo, dou banho, faço dormir, levo e busco na escola, consultas, compromissos e etc. Amo ser mãe", afirmou.

