Thaeme Mariôto abre o jogo sobre ter mais filhos: 'Dá vontade'

A cantora Thaeme Mariôto respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e abriu o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos

Em suas redes sociais, Thaeme Mariôto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 17, a cantora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs. Um internauta quis saber se ela está grávida. Thaeme negou a informação e abriu o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos. Casada com Fábio Elias, a famosa já é mãe de Liz, de cinco anos, e Ivy, de três.

"Às vezes dá vontade, mas aí eu lembro a loucura que a minha vida é de viagens e eu desisto rapidinho. Na fase que as meninas estão, cinco e três anos, tudo fica mais tranquilo. Mas deixar um bebê que precisa mamar no peito em casa para mim é um grande desafio. E levar só um bebê e deixar as duas em casa não daria também", disse ela em seu Instagram Stories.

Thaeme também contou como faz para conciliar a vida corrida do trabalho com a maternidade. "Eu filtro muito os compromissos hoje para que eu possa ter tempo de qualidade com elas. Geralmente, viajo mais aos finais de semana. Durante a semana estou com elas e sou mãe quase que em tempo integral. Brinco, educo, dou banho, faço dormir, levo e busco na escola, consultas, compromissos e etc. Amo ser mãe", afirmou.

Homenagem

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Suely Mariôto, que completou mais um ano de vida na quarta-feira, 15. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante do dia e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Parabéns para minha mãezinha! Muitos e muitos anos com saúde, amor e muita paz. Que Deus te abençoe e te proteja de todo mal! Que tenhamos muitos momentos de felicidade com a sua presença!

Viva! Ps. A maior usuária das camisetas da filha artista (desde quando era dupla com a Pri kkkkk)", escreveu Thame na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações para dona Suely. "Parabéns!! Que Deus te abençoe imensamente e guie sempre seu coração! Muito e muitos anos de vida", disse uma seguidora. "Parabéns, dona Suely! Que seja um ano abençoado!", desejou outra. "Feliz aniversário, dona Suely! Saúde e bênçãos infinitas na sua vida!", falou uma fã.

