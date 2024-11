Com a família, Thaeme Mariôto encanta ao mostrar sua árvore de Natal rosa

Cantora Thaeme Mariôto encanta ao mostrar decoração rosa de sua árvore de Natal em fotos com as duas filhas e o marido; confira

A cantora Thaeme Mariôto encantou com novas fotos de sua família em clima de Natal. Nesta quarta-feira, 27, a artista postou os registros feitos ao lado do marido, Fábio Elias, e das filhas, Ivy e Liz, ao lado da árvore e chamou a atenção.

Isso porque, o objeto verde, montado na sala da casa da famosa, foi todo decorado com enfeites em rosa. Para combinar com os itens, toda a família apareceu usando looks na cor rosa e claro que as herdeiras roubaram a cena.

"Já em clima natalino por aqui com essa árvore linda! Esse ano escolhemos rosinha “candy color”, gostaram?! Linda, né? E esses cliques lindos para eternizar esse momento! Muito obrigada", falou a cantora sobre ter tido a árvore montada por uma loja e os cliques tirados pela fotógrafa Glaucia Pires.

Ainda nos últimos dias, Thaeme Mariôto agradeceu ao receber várias mensagens de apoio após revelar que estava doente. A famosa estava com Influenza B, sentindo vários sintomas como tosse, dor de cabeça, congestão nasal, coriza e fadiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Por que Thaeme Mariôto interrompeu viagem às pressas?

Recentemente, Thaeme Mariôto revelou que decidiu interromper sua viagem às pressas devido à aproximação do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, a cantora, que estava de férias com a família, explicou que alterou totalmente a rota e buscou refúgio em outro estado para escapar da tempestade.

Em seu perfil no Instagram, Thaeme, que estava visitando parques de diversão e curtindo um período de descanso com suas filhas, Ivy e Liz, e o marido, Fábio Elias, decidiu encerrar a viagem quando soube da aproximação do furacão: “A viagem não saiu muito como planejada dessa vez”, ela iniciou o relato e não escondeu a tensão para proteger a família.

“Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensava que passaria em seguida outro, ainda mais forte! Tivemos dias muito felizes, mas a angústia chegou através daquele alarme no celular, o mesmo que vivemos dois anos atrás. Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança”, Thaeme contou.

“Conseguimos pegar um voo para cá e estamos todos bem! Muito obrigada pela preocupação de todos! Vamos rezar para que fique tudo bem em todas as cidades por onde passar, que passe como uma chuva, sem nenhum dano! Que assim seja, em nome de Jesus!”, a cantora relembrou que passou pela mesma situação no passado.

