Tays Reis mostra decoração de Natal diferentona da casa com Biel: 'Econômico'

Criativa! A cantora Tays Reis entrou no clima natalino e mostrou detalhes da decoração 'fora do comum' escolhida para a árvore de sua casa

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na terça-feira, 3, para compartilhar com os seguidores a decoração natalina da casa onde mora com Biel. Por meio de seu Instagram oficial, a ex-A Fazenda mostrou que este ano ativou o modo criativo e decidiu inovar nos adereços da árvore.

Diferente dos anos anteriores, Tays deixou de lado os tradicionais enfeites coloridos como bolas, laços e Papais Noeis, e escolheu balões na cor cinza para decorar o item de Natal. A artista finalizou a montagem com pisca-pisca e algumas folhas em tons de prata e dourado.

"Eu amo demais o Natal e esse ano eu queria algo bonito e econômico! Então fiz nossa árvore com bexigas! Dá certo, experimentem aí também! Aqui todo mundo amou o resultado!", escreveu Tays Reis na legenda da postagem. Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a decoração diferentona e elegante da cantora.

"Uauuu, arrasou! Parabéns, isso é ser influenciadora para o bem", declarou uma internauta. "Confesso, nesse Natal você se superou! Que árvore mais linda", elogiou outra. "Que ideia genial! Parabéns pela criatividade", disse uma terceira. "Fico impressionada como a Tays é criativa e desenrolada pra tudo, que mulher inteligente", falou mais uma.

Vale lembrar que além de Tays Reis, Jade Magalhães também optou por uma decoração minimalista de Natal em sua casa com Luan Santana. A esposa do cantor sertanejo escolheu adereços em acrílico para a árvore do casal. "Do jeitinho que eu queria: clean e brilhante!", disse a famosa ao mostrar o resultado.

Confira a árvore de Natal diferentona de Tays Reis e Biel:

Tays Reis mostra decoração natalina - Reprodução/Instagram

Tays Reis confessa receio com criação de sua filha

Em julho deste ano, os cantores Biel e Tays Reis celebraram o aniversário de dois anos da filha, Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração ao falar sobre maternidade e revelou receio com a criação da pequena.

Ao longo do bate-papo, Tays explicou detalhes de seu medo. Segundo a cantora, principalmente nas redes sociais, as pessoas não se respeitam mais; confira a entrevista completa com a cantora!

