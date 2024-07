Tays Reis confessa receio com criação de sua filha: 'Fim dos tempos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Tays Reis celebra o aniversário de sua filha, Pietra, e reforça cuidados com a criação da criança

Neste sábado, 27, os cantores Biel (28) e Tays Reis (29) celebram o aniversário de dois anos da filha Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao falar sobre maternidade e revela receio com a criação de sua filha: "Fim dos tempos".

Tays Reis está radiante ao celebrar mais um ano de vida de sua filha e declara que sempre quis ser mãe, essa é a realização de um sonho. Ela avalia algumas mudanças em sua vida pessoal e profissional após a chegada da maternidade.

"Amadurece a gente para muitas coisas, inclusive, para encorajar na carreira. Às vezes a gente fica com medo de tantas coisas, depois que você vira mãe, você fala: 'o objetivo da gente realmente é ser mãe' é a gente reproduzir, isso é bíblico. E depois da Pietra, eu criei coragem para tanta coisa que eu não tinha", analisa.

Mesmo realizando esse sonho, Tays confessa que tem receio com a criação de sua filha, pois ela acredita que o mundo está muito cruel atualmente. Segundo a cantora, principalmente nas redes sociais, as pessoas não se respeitam mais.

"Eu tenho até dó dessa nova geração das crianças, porque enquanto é criança a gente consegue manter ali por perto, orientar e falar, mas quando sai desse berço e começa na adolescência que você não tem mais controle, que vai para a escola, dá medo!", confessa.

"A gente esta vivendo um mundo cão, uma sociedade onde as pessoas não se respeitam. Todo mundo com muito ódio no coração, é bizarro as coisas que você vê. Não é possível, não tem como não acreditar que é o fim dos tempos, porque para mim é o fim dos tempos que as pessoas estão vivendo na internet", complementa.

UMA MULHER DE FÉ

Mesmo com todo esse receio na criação de Pietra, a cantora declara que vai educar sua filha de acordo com sua fé. Tays reforça que é uma mulher religiosa e se inspira na história de Jesus Cristo para guiar sua herdeira.

"Eu fui criada em um berço cristão, evangélico, então, eu falo para minha filha de Deus, o quanto é importante o amor de Deus. Não é porque te feriram que você tem que ferir. É o caminho mais árduo, porque você ser do bem e justo paga um preço muito grande, mas esse é o propósito. Jesus quando ele veio foi por isso, ele era amor e foi injustiçado. Eu vou criar ela no caminho do bem, vai passar perrengue, mas a eternidade é em Cristo", finaliza.

